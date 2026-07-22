Азербайджан и Грузия начали внедрение системы электронных разрешений (E-Permit) на международные грузовые перевозки автомобильным транспортом.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, в соответствии с достигнутой договоренностью рабочая группа, состоящая из представителей профильных структур обеих стран, с 1 мая приступила к техническим работам по интеграции системы, и данный процесс был успешно завершен.

В целях начала активного внедрения системы между сторонами первоначально было произведено обмен 1000 двусторонними, 1000 транзитными и 1000 электронными разрешительными бланками для третьих стран, и начата их выдача перевозчикам.

Ранее система электронных разрешений успешно применялась с Турцией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном.