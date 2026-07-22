Депутат Госдумы России Александр Толмачёв решил объяснить Баку, как правильно жить. По его словам, Азербайджан «вознамерился следовать по пути Армении», а курс на сближение с Европой «ещё никому не приносил успеха». В качестве доказательства он привёл судьбу Еревана и даже Украины. Комментарий получился настолько шаблонным, что его можно было бы подписать практически любым депутатом из числа официальных «рупоров».

Казалось бы, после визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву подобных выпадов быть не должно. Однако мы уже не раз писали, что одна из кремлёвских «башен» по-прежнему занимает откровенно недружественную позицию в отношении Баку. По имеющимся у нас данным, ключевую роль в этом направлении играет первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Начнём с главного. Азербайджан никогда не шёл и не собирается идти по пути Армении. Потому что этот путь — путь военно-политической зависимости от Москвы, членства в ОДКБ, присутствия российских пограничников на собственных границах и веры в то, что «старший брат» всегда придёт на помощь. Ереван прошёл этот путь практически до конца. Итог известен: тяжёлое разочарование в прежней модели безопасности и попытки в последний момент найти новых партнёров. Азербайджан всё это время двигался в прямо противоположном направлении.

Баку ещё в 1990-е годы отказался от российских военных баз, не вступил в ОДКБ, добился вывода российских миротворцев из Карабахского региона, выстроил многовекторную внешнюю политику и сделал ставку на собственные ресурсы, экономику и армию. Результат тоже очевиден: восстановление территориальной целостности, растущая экономика, статус одного из ключевых энергетических и транспортных узлов между Европой и Центральной Азией. И теперь, когда президент Ильхам Алиев говорит о стратегическом партнёрстве с Германией, Толмачёв почему-то видит в этом «отречение от России».

Это либо незнание реальной ситуации, либо сознательная подмена понятий. Азербайджан не «отдаляется» от России. Он просто не собирается делать свою внешнюю политику заложницей чужих интересов. Торговля с Россией продолжается, транспортные проекты реализуются, дипломатические каналы остаются открытыми. Но Баку не обязан спрашивать разрешения у Москвы, заключая соглашения с Анкарой, Брюсселем, Берлином или Вашингтоном. Именно это и раздражает тех, кто до сих пор мыслит категориями сфер влияния.

Особенно комично звучит тезис про «европейского барина», который сначала «погладит по голове», а потом «съест как шахматную фигуру». Эту страшилку в Москве повторяют уже не первое десятилетие. Только вот за это время Азербайджан не только не стал чьей-либо «фигурой», но и превратился в государство, которое самостоятельно определяет свою внешнюю политику и круг партнёров.

Германия нужна Баку как источник технологий, инвестиций и промышленной кооперации. Европа — как рынок сбыта энергоресурсов и важнейшее направление развития Среднего коридора. Это прагматизм, а не идеологический «разворот на Запад».

А что сегодня способна предложить Азербайджану Россия, сама столкнувшаяся с серьёзными экономическими трудностями, технологическими ограничениями и сокращением инвестиционных возможностей? Требовать политической лояльности гораздо проще, чем предложить привлекательную модель сотрудничества. Баку выбирает не между Россией и Западом, а между пустыми наставлениями и реальными возможностями для развития.

Толмачёв может и дальше пугать Азербайджан судьбой Армении и Украины. Но подобные сравнения не выдерживают критики. У каждой страны своя история, свои угрозы и свой внешнеполитический выбор. Азербайджан никогда не строил свою государственную стратегию по армянской модели и не копировал украинский курс. Баку десятилетиями последовательно выстраивал собственую систему безопасности, опираясь на сильную армию, устойчивую экономику, многовекторную дипломатию и прагматичные партнёрства. Именно поэтому сегодня он сам определяет правила своей внешней политики, а не ждёт, когда их сформулируют за него.

Поэтому советы «не повторять путь Армении» или намёки на «украинский сценарий» Баку вполне может вернуть отправителю. Азербайджан давно доказал, что способен самостоятельно выбирать союзников, определять национальные интересы и проводить независимую внешнюю политику. И если в Москве кто-то по-прежнему пытается объяснять происходящее исключительно через призму Армении, Украины или других постсоветских государств, то проблема уже не в Азербайджане. Проблема в том, что там всё ещё мыслят категориями сфер влияния, где соседние страны должны выбирать не собственные интересы, а чью-то сторону.

Модель «старшего брата», сфер влияния и обязательной лояльности исчерпала себя. Одни государства это поняли и пошли вперёд. Другие до сих пор пытаются ориентироваться по карте, которую история уже выбросила. Азербайджан давно живёт по новым правилам. Пора бы это понять и тем, кто всё ещё рассуждает категориями прошлого.