Правительство Кыргызстана одобрило строительство мини-нефтеперерабатывающего завода на юге страны, рассчитывая сократить зависимость от импорта российского топлива и укрепить собственную энергетическую безопасность. Об этом сообщает Reuters.

Проект стоимостью 25 млн долларов профинансирует китайская компания Central Asian Energy LLC, с которой уже подписано соответствующее соглашение.

Согласно проекту, предприятие будет выпускать бензин и дизельное топливо экологических стандартов К5 и К6, а также битум и моторные масла. Первый этап строительства планируется завершить осенью 2026 года.

По данным агентства, мощность нового завода составит 450 тыс. тонн переработки нефти в год. Он будет расположен в городе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области.