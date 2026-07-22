Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава правительства России Михаил Мишустин провели в Екатеринбурге принципиальный разговор, заявил сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, Еревану дали понять, что ему необходимо определиться со своим внешнеполитическим выбором. Джабаров считает, что в условиях глобальной нестабильности для Армении важно сохранить дружбу с Россией и членство в ЕАЭС.

Он также указал на недовольство армянских фермеров, столкнувшихся с трудностями при реализации продукции из-за российских ограничений.

«Россия не собирается мстить народу Армении, но у нас тоже есть свои интересы», — отметил сенатор.