Азербайджан и Турция представили в ЮНЕСКО совместное номинационное досье «Искусство приготовления пахлавы и связанные с ним культурные практики». Документ был подан в 2025 году в рамках Конвенции ЮНЕСКО 2003 года «Об охране нематериального культурного наследия». Его рассмотрение запланировано на сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которая пройдет в Китае в ноябре–декабре 2026 года.

Цель инициативы — включение искусства приготовления пахлавы, веками сохраняемого в Азербайджане и Турции, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Номинация призвана не только обеспечить международное признание этой традиции, но и подчеркнуть общность культурного наследия и исторических связей двух народов.

Совместные номинации являются устоявшейся практикой ЮНЕСКО. Конвенция 2003 года предусматривает, что государства могут вместе представлять элементы нематериального наследия, если они существуют в культурных традициях нескольких стран. В случае с пахлавой такая заявка отражает многовековую культурную близость Азербайджана и Турции, проявляющуюся в народном творчестве, ремеслах, семейных обычаях и праздничной культуре.

Несмотря на отдельные критические публикации в греческих СМИ, никаких официальных возражений или процедурных шагов со стороны Греции в рамках механизмов ЮНЕСКО зафиксировано не было.

Азербайджан уже обладает значительным опытом подготовки совместных номинаций. Ранее вместе с Турцией, странами Центральной Азии и Ираном в Репрезентативный список ЮНЕСКО были включены Новруз, традиции ифтара, искусство миниатюры, шелководство, игра на кеманче, чайная культура, традиции приготовления лаваша, наследие «Деде Горгуда» и другие элементы нематериального культурного наследия.

Подобный формат способствует сохранению общего культурного пространства, передаче традиций новым поколениям и развитию межкультурного диалога.

На национальном уровне с 2008 года в списки ЮНЕСКО были включены мугам, искусство ашугов, ковроткачество, игра на таре, карабахская конная игра човган, праздник граната, традиции приготовления долмы, искусство келагаи, медное ремесло Лагича, культура пехлеванства и другие элементы азербайджанского наследия.

В общей сложности Азербайджан представлен в Репрезентативном списке 24 элементами — как национальными, так и совместными. По этому показателю страна занимает шестое место в мире.

Искусство приготовления пахлавы представляет собой живую традицию, передаваемую из поколения в поколение. Для Азербайджана и Турции пахлава — не просто национальное лакомство, а неотъемлемая часть праздника Новруз, семейных торжеств и культуры гостеприимства.

В Азербайджане существуют различные региональные виды пахлавы — бакинская, гянджинская, губинская и шекинская. Характерный ромбовидный узор, украшающий пахлаву, перекликается с орнаментами азербайджанских ковров.

Сохранение этой традиции поддерживается на государственном уровне. Искусство приготовления пахлавы включено в Реестр элементов нематериального культурного наследия Министерства культуры Азербайджана, продвигается Государственным агентством по туризму в рамках программы «Национальные вкусы» и занимает заметное место в развитии гастрономического туризма.

Традиции приготовления пахлавы также преподаются в профильных учебных заведениях, а в основных центрах ее производства регулярно проводятся мастер-классы.

Совместная номинация Азербайджана и Турции — это не только заявка на международное признание искусства приготовления пахлавы, но и еще одно подтверждение глубокой культурной общности двух братских стран.