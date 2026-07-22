23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 22–25° тепла, днём — 31–36° тепла.

Атмосферное давление упадёт с 757 мм рт.ст. до 754 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днём – 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. В горных территориях временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22–26° тепла, днём — 35–39° тепла, в горах ночью — 13-18° тепла, днём – 24-29° тепла.