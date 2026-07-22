Бакинский апелляционный суд изменил меру пресечения в отношении тиктокерши Ильдузы Гаджиевой, известной как Arzum, заменив содержание под стражей домашним арестом. После заседания она была освобождена из зала суда.

При этом ей запретили пользоваться социальными сетями, пока она будет находиться под домашним арестом. Гаджиева сможет общаться по телефону только с членами семьи.

Защита обжаловала приговор, настаивая на том, что блогер не является виновницей аварии и должна быть оправдана.

Ранее, 2 июля, Хазарский районный суд приговорил Arzum к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, признав виновной в смертельном ДТП. Кроме того, блогер после аварии скрылась с места происшествия.

ДТП произошло в июне прошлого года. В результате аварии погиб 29-летний Амал Маликов, а его супруга Санубар Мурадова получила тяжелые травмы.