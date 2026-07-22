Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассказала, что обычно спит всего от нуля до трех часов в сутки, а пять часов сна считает настоящей «роскошью».

По словам Такаити, праздничные выходные она посвятила изучению правительственных документов, разбору тысяч писем от граждан и выполнению домашних обязанностей.

Однако признание премьер-министра вызвало неоднозначную реакцию. Представители оппозиции заявили, что хроническое недосыпание может негативно сказаться на способности принимать взвешенные решения и повлиять на эффективность управления государством.

В то же время сторонники Такаити выступили в ее защиту. Они отметили, что первой женщине на посту премьер-министра Японии приходится совмещать напряженную государственную деятельность с домашними обязанностями, что существенно увеличивает нагрузку.

Заявление прозвучало в период, когда правительство пытается до начала летних парламентских каникул добиться принятия ряда ключевых законопроектов. Кабинет министров также сталкивается с серьезными экономическими вызовами, включая падение курса иены до минимального уровня за последние 39 лет.