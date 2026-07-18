Азербайджанские моряки, пострадавшие в результате атак на гражданские суда, не получили ни страховых выплат, ни положенных им компенсаций. Об этом в беседе с Minval заявил председатель Общественного объединения «Содействие морякам Азербайджана» Ильхам Насиров.

По его словам, в настоящее время никто не несет ответственность за безопасность наших моряков, плавающих в международных водах. Таковых насчитывается порядка 8 тыс. человек. Часть из них работает на судах, курсирующих в зонах ведения активных военных действий. При этом, компании, на которые работают азербайджанцы, не хотят оформлять своих работников, страховать их, а в случае чрезвычайных ситуаций отказываются даже покупать билеты домой. Моряки так и работают, надеясь удачно завершить свой рейс. Правда, после последних атак гражданских судов в акватории Азовского моря, моряки стали отказываться плавать там, где могут стать мишенями дронов. Однако есть немало тех, кто уже находится в зоне ударов, не имя возможности покинуть суда в открытом море. Хотя ранее считалось, что во время войны бьют по военным объектам, теперь же, как показывает практика, никто не застрахован даже на гражданских судах.

Говоря о страховке, Насиров отметил, что судоходные компании страхуют лишь свои корабли и груз, который они транспортируют. Что же касается работников, они не имеют полисов.

«На самом деле компании должны сделать выплаты, особенно тем, кто пострадал из-за военных действий. Потом им должны компенсировать зарплату за полгода, но в реальности ничего не выплачивается. Я знаю всю кухню изнутри. Максимум, что они делают, это морочат им голову: советуют вернуться в Баку и ждать, покупают билет на самолет. И пока они ждут, проходят месяцы. В 99% случаев никто не получает выплат. Даже наш моряк, который полгода назад подорвался на судне компании «Палмали», до сих пор не может получить свои деньги», — отметил Насиров.

Как отметил собеседник, зарубежные судоходные компании идут на все ухищрения, чтобы не платить деньги морякам. Они запугивают работников, угрожают плохими рекомендациями при дальнейшем трудоустройстве, обманывают моряков, обещая не заплывать в акватории воюющих стран. И это не полный перечень нарушений трудовых прав, к которым прибегают судоходные компании. А в случае чрезвычайных ситуаций судоходные компании просто объявляют себя банкротом.

По словам Насирова, морякам сложно требовать что-либо. При заключении контрактов многие не обращают внимания на прописанные условия, не требуют обеспечения страховки в случае форсмажора. При всем при этом азербайджанские моряки продолжают плавать в зоне активных боевых действий.

По словам правозащитника, в настоящее время многие азербайджанские моряки трудятся на судах турецких компаний в Черном, Азовском морях, Персидском заливе и других регионах. При этом именно азербайджанские моряки сегодня особенно востребованы на маршрутах между Россией и Украиной.

«Украинские моряки не могут работать в российских портах, российские — в украинских. Азербайджанцы остаются нейтральными, поэтому на многих судах большинство экипажа составляют именно наши соотечественники», — пояснил Насиров.