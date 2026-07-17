С 2026–2027 учебного года в школах Азербайджана начнется обучению искусственному интеллекту. ИИ станет частью уже действующего проекта «Цифровые навыки», который преподается в учебных заведениях вот уже несколько лет. Об этом Minval сообщила сотрудник отдела цифровых решений и анализа Управления информатизации системы образования Натаван Бадалова.

Урок «Цифровые навыки» преподается учащимся с 2018 года, но пока не во всех школах страны. Цель преподавания этого предмета заключается в развитии у детей современных цифровых компетенций.

«Начиная с 2026–2027 учебного года в рамках предмета «Цифровые навыки» будут преподаваться темы, связанные с искусственным интеллектом. Проект охватывает учащихся с 5-го по 10-й классы и полностью интегрирован в национальный курикулум», — отметила она.

В зависимости от возраста школьники будут изучать различные аспекты использования ИИ. В частности, учащихся познакомят с возможностями искусственного интеллекта при создании коллажей и документов, научатся использовать ИИ для проверки орфографии текстов, создавать сайты с помощью соответствующих сервисов, а также им расскажут об основах машинного обучения, видах искусственного интеллекта и нейронных сетях.

В настоящее время проект «Цифровые навыки» реализуется во всех регионах Азербайджана и охватывает более 530 тысяч школьников. При этом он действует пока не во всех школах страны — сейчас цифровым навыкам обучается примерно треть всех учащихся. По словам представителя ведомства, с каждым годом проект расширяется, и уже в новом учебном году ожидается увеличение числа школ-участников.

При этом собеседник опровергла распространившуюся в ряде СМИ информацию о том, что домашние задания азербайджанских школьников будет проверять искусственный интеллект.

Она пояснила, что в рамках проекта уже много лет используется цифровая образовательная платформа, на которой ученики выполняют задания по программированию и другим направлениям. Система автоматически определяет правильность выполнения заданий и показывает ошибки.

«Это не искусственный интеллект, а обычная функциональность платформы. Автоматическая проверка заданий существует с самого начала реализации проекта и не связана с технологиями искусственного интеллекта», — подчеркнула собеседница Minval.

Она также отметила, что в настоящее время в ведомстве нет информации о планах по массовому использованию ИИ для проверки домашних заданий или оценивания знаний школьников.

«Учителя, конечно, могут использовать инструменты искусственного интеллекта в своей работе, но говорить о том, что в Азербайджане будет внедрена общенациональная система проверки домашних заданий с помощью ИИ, оснований нет», — сказала Бадалова.

Кроме того, пока не принято решение о том, будут ли оценки по предмету «Цифровые навыки» отражаться в школьном аттестате. Этот вопрос, по ее словам, будет рассматриваться по мере дальнейшего развития проекта.