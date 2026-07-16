Трамп рассматривает расширение военной операции против Ирана, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам, сообщает CNN.

По данным телеканала, в Белом доме обсуждают варианты ослабления контроля Тегерана над Ормузским проливом. США уже несколько дней наносят удары по иранским позициям в этом районе.

Ранее, Трамп публично заявил о намерении нанести более сильный удар в течение недели, включая угрозы гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Он подтвердил интерес к захвату острова Харк — ключевого центра иранского экспорта нефти, но предположил, что наземная операция может быть проведена другой страной. «У нас есть другие люди, которые будут проводить для нас кампанию на местах», — сказал президент.

При этом глава Белого дома колеблется в оценках готовности Тегерана к переговорам. На этой неделе он заявил, что иранцы «действительно хотят договориться», однако неделю назад называл продолжение диалога «пустой тратой времени».