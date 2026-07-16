Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен резко сократить сроки производства и поставок вооружений, включая комплексы Patriot и ракеты Tomahawk, — с нескольких лет до одной недели или даже меньше.

«В качестве примера можно взять тот же Patriot, который так активно продается, или ракету Tomahawk. Мы хотим сделать так, чтобы не нужно было ждать поставок год, полтора или два. Мы хотим, чтобы вы ждали неделю или, возможно, даже меньше. И мы добьемся этого очень скоро», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в ходе конфликта с Ираном Соединенные Штаты практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, израсходовали десятилетний объем ракет Tomahawk, а также двухлетний объем производства ракет для комплексов Patriot.