Президент США Дональд Трамп усомнился в достоверности доказательств причастности США к удару по школе в иранском Минабе. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, кадры, на которых запечатлены фрагменты американской ракеты Tomahawk на месте трагедии, могли быть созданы с использованием нейросетей.

Президент США также усомнился в том, что удастся достоверно установить виновных в атаке, жертвами которой стали 180 человек, большинство из них — дети.

«Я знаю, что мы ждем итоговый доклад. Не думаю, что можно сделать окончательный доклад… Мне надо посоветоваться с военными. Возможно, есть причина, по которой они не могут (опубликовать доклад с результатами расследования)», – заявил он.

Трамп добавил, что сомневается, «что кто-либо когда-нибудь сможет сказать, что там произошло».