В Чечне начались продажи эксклюзивных iPhone с портретом Адама Кадырова по цене 400 тыс. рублей (8,7 тыс. манатов), сообщают «Осторожно, новости».

Несколько дней назад один из магазинов по продаже техники в Чечне начал рекламировать в Instagram кастомизированные iPhone 17 Pro DUSTUM с изображениями главы республики Рамзана Кадырова и его сына Адама.

В описании говорится, что смартфоны имеют платиновое покрытие, карбоновую вставку, выполнены с использованием премиальных материалов и выпущены ограниченным тиражом. Изначально стоимость устройства составляла 400 тыс. рублей (8,7 тыс. манатов), однако в последнем объявлении цену снизили до 350 тыс. рублей (7,64 тыс. манатов).

«Эксклюзивный дизайн. Статус, который невозможно не заметить. DUSTUM – когда роскошь становится частью технологий», – говорится в рекламном слогане.

DUSTUM (Дустум) – позывной Адама Кадырова. Как ранее рассказывал Рамзан Кадыров, в молодости он также носил такой боевой позывной. Об этом он сообщил, рассказывая о визите в Чечню своего друга — генерала и бывшего вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума. В переводе «Дустум» означает «друзья».