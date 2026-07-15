Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в День украинской государственности заявила, что Украина «во многих отношениях перестала быть покупателем и стала поставщиком безопасности для Европы». Заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Во время церемонии в Киеве, где глава украинского государства Владимир Зеленский вручил ей «Орден Европы», фон дер Ляйен объявила о запуске нового партнерства между ЕС и Украиной в сфере оборонной промышленности.

«Сегодня мы запускаем нашу собственную сделку по дронам. За последние месяцы Украина подписала такие соглашения с несколькими странами – от Европы до Ближнего Востока. Это признание интереса к боевому опыту Украины. Знания, которые вы получили в области работы дронов и систем противодействия им, поистине уникальны», – сказала фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, Европа обладает значительным технологическим и промышленным потенциалом, однако ей недостает боевого опыта и знаний, которыми располагает Украина. «Сейчас время инвестировать в Украину. Потому что это означает инвестировать в Европу. И инвестировать в нашу общую безопасность и общее будущее», – заключила она.

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделила еще €1 млрд на закупку дронов для Украины в рамках программы военного финансирования объемом €90 млрд.