США могут потратить на проведение операции в Иране от $80 млрд до $100 млрд, что почти втрое превышает сумму, которую ранее публично называл Пентагон. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками ведомства.

По данным телеканала, исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по финансам Джулс Херст 14 июля на слушаниях в Сенате сообщил, что расходы Вашингтона на операцию в Иране без учета восстановления поврежденных на Ближнем Востоке военных объектов оцениваются в $30 млрд. В эту сумму входят, в частности, затраты на пополнение запасов боеприпасов.

При этом Херст уточнил, что такая оценка была сделана несколько месяцев назад, и у него нет более свежих данных.

Согласно внутренним расчетам Пентагона, после включения расходов на ремонт баз, замену уничтоженной авиационной техники и восстановление запасов вооружений общая стоимость операции может вырасти до $80–100 млрд.

Источники телеканала считают, что восстановление американских военных объектов в Бахрейне может потребовать около $1 млрд.