Более 10 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление в Самухском районе Азербайджана, сообщает Qafqazinfo.

Инцидент произошел в селе Алыушагы Самухского района.

По предварительным данным, пострадавшие были доставлены в инфекционное отделение больницы имени Аббаса Саххата в Гяндже с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщается, один из местных жителей приготовил халву и угостил ею соседей. После того как они попробовали сладость, ее приготовивший житель села, его домочадцы и соседи почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. Лечение продолжается, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.