Петиция с требованием отстранить сборную Аргентины от чемпионата мира 2026 года, размещенная на сайте argentinaout.com, менее чем за два дня собрала более 10 млн подписей. Об этом сообщает РБК.

Авторы петиции обвиняют судей в предвзятом отношении и «протаскивании» сборной Аргентины вместе с Лионелем Месси ко второму подряд чемпионскому титулу. По мнению инициаторов кампании, арбитры оказывают поддержку южноамериканской команде, в связи с чем они требуют отстранить ее от турнира.

Одновременно появилась петиция argentinastay с призывом сохранить за Аргентиной место на турнире, однако к настоящему моменту она собрала лишь около 100 тыс. подписей.

Петиция против аргентинской сборной появилась на фоне недовольства судейством на ЧМ-2026. В матче первого тура группового этапа с Алжиром Месси избежал удаления после наступа на защитника, тогда как впоследствии другие футболисты получали красные карточки за аналогичные нарушения.

Во встрече с Египтом, завершившейся победой Аргентины со счетом 3:2 после отыгрыша с 0:2, арбитр не назначил пенальти за эпизод с Мохамедом Салахом и отменил гол Мостафы Зико. После игры египетский футболист заявил, что «турнир сфальсифицирован».

В четвертьфинале против Швейцарии (2:1) Лаутаро Мартинес избежал второй желтой карточки, а швейцарский форвард Брель Эмболо был удален за симуляцию в спорном эпизоде.

Полуфинальный матч против сборной Англии аргентинцы проведут 15 июля. Начало встречи запланировано на 23:00 по бакинскому времени.