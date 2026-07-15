Десять граждан Азербайджана, спасенных после атаки беспилотника на судно у побережья Одессы в Черном море, в среду выехали из Украины на родину, сообщает Report.

В сопровождении советника посольства Азербайджана в Киеве Фарида Бабаева и сотрудника дипмиссии Парвиза Асадова граждане Азербайджана Гюлана Латифова, Тофиг Насруллаев, Сабухи Самедов, Исмаил Исмаилов, Айон Алиев, Джавид Рагимов, Мехман Рагимов, Исмаил Ахундов, Гурбан Алиев и Валех Абасов 15 июля отправились на родину через территорию Молдовы.

Накануне в МИД Азербайджана сообщили, что 14 июля около 15:15 по местному времени торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке беспилотника у побережья Одессы. На борту находились 11 граждан Азербайджана. За исключением капитана судна, гражданина Азербайджана, остальные члены экипажа были доставлены на берег в Одессе.