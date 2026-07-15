Иран в настоящее время не рассматривает возможность возобновления переговоров с США и сосредоточен на вопросах защиты страны, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

«На данный момент у нас нет планов на переговоры, и мы сосредоточены на обороне», – приводит его слова агентство Tasnim.

Багаи также отметил, что подписанный Ираном и США меморандум о взаимопонимании «представляет собой набор взаимных обязательств».

По его словам, «в случае нарушений другой стороной» Тегеран также «воздержится от выполнения своих обязательств» и «будет следовать тому же принципу в будущем».