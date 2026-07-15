Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты смогут начать производство ракет для ключевых систем ПВО уже в 2026 году благодаря договоренностям с рядом стран.

«Мы работаем над лицензиями Patriot. У нас была договоренность политически. Мы рассчитываем до конца 2026 года получить возможность технически производить украинской командой наши ракеты, американские ракеты нашими силами», – сказал Зеленский на пресс-конференции.

По словам президента Украины, отдельные договоренности достигнуты с Европейским союзом, в частности с Францией и Италией, которые предоставляют разрешения на производство ракет для комплексов SAMP/T.

Зеленский отметил, что с французской стороной удалось согласовать этот вопрос, а итальянская сторона поддержала соответствующие решения.

Речь идет о ракетах SCALP и Aster-30, предназначенных для противодействия крылатым ракетам.

При этом, как заявил глава государства, говорить о производстве ракет для новых систем SAMP/T NG пока преждевременно, поскольку Украина только ожидает их поставки. По его словам, Киев рассчитывает получить разрешение на выпуск таких ракет также до конца 2026 года.

Ранее Kyiv Independent сообщил о начале США процесса предоставления Украине лицензий на производство ракет для комплексов Patriot.