Нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане полностью прекратил работу после атаки украинских беспилотников, произошедшей 14 июля, сообщает Reuters.

По данным источников, в результате удара беспилотников были выведены из строя обе установки первичной переработки нефти. Они получили серьезные повреждения и были аварийно остановлены. Речь идет об установке первичной переработки нефти CDU-6 мощностью 17,1 тыс. тонн в сутки и установке CDU-4, способной перерабатывать 11,4 тыс. тонн нефти и газового конденсата в сутки.

По оценке собеседников агентства, восстановление поврежденных мощностей может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Комплекс «Газпром нефтехим Салават» считается одним из крупнейших промышленных предприятий России. Он выпускает автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ, бутиловый спирт, аммиак, полиэтилен и полистирол.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июля украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане.