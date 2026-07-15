Национальный банк Украины изменит оформление новой банкноты номиналом 2000 гривен с портретом украинского поэта Василия Стуса после критики из-за шрифта, который представители профессионального сообщества связывают с российским дизайнером. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного, юридических нарушений при использовании шрифта выявлено не было, однако Национальный банк решил отказаться от него по моральным соображениям.

«В профессиональном сообществе разгорелась дискуссия по поводу каллиграфии номинала – ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российским дизайнером. Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. Юридически у нас все в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хоть тень ассоциации с РФ? Ответ очевиден», – отметил он.

На этот шрифт обратил внимание разработчик и дизайнер шрифтов Богдан Гдаль. Он напомнил, что еще в 2019 году критиковал использование на украинских банкнотах пиратской кириллической версии шрифта Bickham Script, которую связывают с российским дизайнером Александрой Гофман.

После презентации банкноты с портретом Василия Стуса Гдаль заявил, что на ней вновь использован тот же шрифт, что и вызвало новую волну дискуссии.

В Национальном банке поблагодарили профессиональное сообщество за внимание к оформлению банкноты и сообщили, что после внесения изменений на ней появится обновленная надпись с указанием номинала.