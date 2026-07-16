Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в ближайшее время потерпит поражение в противостоянии с Соединенными Штатами.

«Скоро мы нанесем Ирану поражение. Они будут побеждены очень скоро», – сказал Трамп во время оборонного форума в штате Пенсильвания.

Позже, отвечая на вопросы журналистов в Пенсильвании, американский лидер посоветовал Тегерану «вести себя хорошо», отметив, что руководство Ирана прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.

В интервью телеканалу Fox Business Трамп также не исключил, что США могут поступить с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Иране так же, как ранее поступили с «Исламским государством».

«Да, означает. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы получили звонок как раз, когда я сюда шел, они хотят встретиться. Они всегда хотят встретиться», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос, означает ли его отказ от переговоров с Тегераном, что США могут уничтожить КСИР так же, как был уничтожен ИГ.