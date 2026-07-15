13–14 июля 2026 года в Шуше прошёл IV Шушинский глобальный медиафорум под девизом «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и воссоздание доверия». Это событие стало ярким подтверждением растущей роли Азербайджана как площадки для глобального диалога в медиасфере. Восстановленный после освобождения культурный центр Шуша символично принял около 160 представителей медиа, экспертов и официальных лиц из более чем 50 стран, включая 30 международных информационных агентств и свыше 60 ведущих медиаструктур.

Проведение форума в Шуше — это не просто логистический выбор, а мощный нарратив. Город, возрождённый после десятилетий разрухи, воплощает тему перехода «от разрушения к возрождению». Участники не только обсуждали медийные вызовы, но и своими глазами увидели результаты масштабной реконструкции Карабаха. Это практическая иллюстрация того, как медиа могут способствовать миру, освещая процессы восстановления и справедливого урегулирования конфликтов.

Президент Ильхам Алиев в своём выступлении на открытии подчеркнул ключевую роль медиа в формировании общественного дискурса. Он затронул глобальные вопросы: реформы в ООН (с предложениями о ротационных местах для Движения неприсоединения, ОИС и Африканского союза), поддержку территориальной целостности Украины, укрепление стратегических альянсов (особенно с Турцией) и необходимость борьбы с дезинформацией. Эти тезисы задали аналитический тон всему мероприятию, показав, что Азербайджан выступает не только как организатор, но и как активный игрок в международной информационной повестке.

Форум был сосредоточен на актуальных вызовах современного медиапространства. Участники обсуждали борьбу с дезинформацией и восстановление правды, скоординированные ответы СМИ на фейки, роль фактчекинга и этические рамки в эпоху искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделялось медиадипломатии и влиянию общественного дискурса на процессы миростроительства, особенно в постконфликтных регионах. В рамках сессий о социальных сетях, ИИ и этике рассматривались вопросы визуального сторителлинга, медиаграмотности, прозрачности цифровых платформ и необходимости критического мышления при использовании новых технологий. Также обсуждались развитие радиоиндустрии, цифровых платформ, международного сотрудничества и трансграничного диалога.

Параллельные события, включая визит в Ходжалы и презентации, обогатили программу, сочетая теорию с практическим опытом.

Форум завершился на высокой ноте: участники отметили высокий уровень организации, открытый обмен мнениями и ценность личных контактов в Шуше. Это уже четвёртая по счёту встреча, демонстрирующая последовательный рост влияния платформы — от локальной инициативы к глобальному событию.

Аналитически форум подтверждает тренд: в мире, где информация стала оружием гибридных войн, независимые и ответственные медиа — ключ к восстановлению доверия. Азербайджан, продвигая повестку мира через правду, укрепляет свой имидж надёжного партнёра. Такие площадки помогают противостоять пропаганде, способствуют взаимопониманию и открывают новые возможности для сотрудничества.

Шушинский форум — яркий пример того, как культурное возрождение и медиадипломатия идут рука об руку. В условиях цифровизации и геополитической турбулентности подобные инициативы не просто актуальны — они необходимы для устойчивого глобального диалога. Азербайджан вновь доказал: в нашей стране рождаются идеи, которые находят отклик далеко за её пределами.