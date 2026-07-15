Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не намерен направлять американские войска для проведения наземной операции в Иране с целью смены власти в исламской республике.

«Если народ Ирана захочет восстать и сменить свое правительство – это их дело, но мы не собираемся посылать 150 тыс. наземных войск. Предлагая посылать солдат, вы фактически говорите, что ВС США должны сделать работу за иранский народ. Мы больше этим не занимаемся», – заявил Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.

Вице-президент США также отметил, что Вашингтон намерен обеспечить бесперебойные поставки нефти и газа, а также «удержать Иран от обладания программой ядерных вооружений, используя дипломатические и военные средства».