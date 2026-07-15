Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемым усилением ветра.

Предупреждение будет действовать 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а в ряде регионов страны — с 16 по 18 июля.

В столице и на Абшероне прогнозируется северо-западный ветер. В Нахчыванской Автономной Республике, а также в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Физули, Губе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Хызы, Хачмазе, Саатлы, Сабирабаде, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гедабее, Дашкесане, Горанбое, Нафталане, Самухе, Гяндже и Мингячевире ожидается восточный ветер с порывами 13,9–20,7 м/с.