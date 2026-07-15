Россия после выборов в Госдуму может объявить новую волну мобилизации, поскольку это позволит избежать значительных расходов на выплаты контрактникам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По мнению украинского лидера Зеленского, выборы в России могут стать точкой отсчета, после которой президент РФ Владимир Путин может перейти к новым шагам по эскалации ситуации. Одним из возможных вариантов он назвал увеличение масштабов призыва.

«Мы понимаем, что это может быть или увеличение мобилизации. То, что вы сказали, это один из понятных шагов, но за это нужно платить деньги. То есть увеличить контрактирование он не сможет, потому что нужно платить большие деньги. Поэтому может пойти на увеличение мобилизации там, где не потребуется подписывать такие контракты», – пояснил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что Киев учитывает подобные риски и должен заранее готовиться к возможным решениям российских властей. По его словам, помимо мобилизации у Москвы есть и другие варианты для дальнейшего обострения ситуации на линии боевого соприкосновения, которые могут использоваться для получения преимуществ на поле боя или оказания давления на другие страны.

Вместе с тем Зеленский отметил, что существует и иной сценарий развития событий – продолжение активных действий украинских сил. По его мнению, именно это может побудить российскую сторону начать переговоры.