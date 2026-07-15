Ливан и Израиль по итогам переговоров в Риме достигли договоренности о создании первой «пилотной зоны» к северу и югу от реки Литани, сообщил телеканал Al Jadeed.

По данным телеканала, в соответствии с достигнутыми договоренностями Израиль выведет войска из населенных пунктов Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифа, Фрун и Эль-Гандурия. После ухода израильских подразделений в этот район будут введены части ливанской армии.

Источник в президентском дворце Баабда сообщил телеканалу, что участники переговоров, прошедших в посольстве США в Риме, пока не определили, какая международная сторона будет контролировать ситуацию в создаваемых «пилотных зонах» на юге Ливана.

По его словам, не исключено, что функции мониторинга возложат на миротворцев Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), созданного в мае 1948 года для содействия поддержанию стабильности на Ближнем Востоке после первой арабо-израильской войны.

Как передает Al Jadeed, после встречи в Риме военные эксперты Ливана, Израиля и США продолжат обсуждение технических вопросов, чтобы выйти на всеобъемлющее соглашение по мерам безопасности.