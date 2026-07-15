В поселке Мардакян Хазарского района Баку во время купания в море пропал 22-летний молодой человек, его поиски продолжаются. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел на неохраняемом участке побережья, расположенном примерно в двух километрах от ближайшего спасательного поста.

К поисковой операции привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

Продолжаются поиски Гараева Эльгюна Эльчин оглу 2004 года рождения.