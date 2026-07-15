США ввели санкции против ряда граждан России и Ирана в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Ограничения введены в отношении граждан России Вадима Дружбина и Марии Селиной, гражданки Италии Дунии Эттаиб, а также гражданина Ирана Бехруза Намази.

Под санкции также попали зарегистрированная в России компания Avratek, иранская компания NIKA JET COMPANY и нигерийская VANGUARD TACTICAL SUPPLY LIMITED.

В Минфине США заявили, что рестрикции затрагивают ряд физических и юридических лиц, связанных с Россией и Ираном, в связи с их «причастностью к распространению вооружений и террористической деятельности».

Как отмечается в документе, санкции направлены на пресечение деятельности сетей, поддерживающих военные операции России в Украине, а также на сдерживание развития иранских программ по созданию баллистических ракет и беспилотников.