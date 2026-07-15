Центры ASAN xidmət планируется открыть в Агдаме, Джебраиле и Лачыне на освобожденных территориях Азербайджана, заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте республики Ульви Мехдиев в интервью Baku TV.

Он напомнил, что центр ASAN xidmət в Шуше работает уже два года.

«В Агдаме, Джебраиле и Лачыне также планируется открыть центры. Это будут региональные центры, и они будут обслуживать жителей прилегающих районов», – уточнил У. Мехдиев.