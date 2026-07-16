Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что часть израильского руководства стремится бесконечно затягивать конфликт с Ираном, манипулируя общественным мнением в Соединенных Штатах.

«В их системе (в правительстве Израиля – ред.) есть люди – и мы знаем это без тени сомнения, — которые манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы продолжать войну (с Ираном – ред.) бесконечно. Опять же, не ради какой-то конкретной цели, а просто бесконечно», – сказал Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.

Вместе с тем Вэнс заявил, что, по его убеждению, президент США Дональд Трамп принял бы решение о начале военной кампании против Ирана вне зависимости от какого-либо влияния со стороны Израиля. Он пояснил, что американский лидер твердо убежден: Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен получить доступ к ядерному оружию.

«Сама мысль о том, что Дональда Трампа якобы шантажировали (чтобы он начал войну с Ираном – ред.), кажется мне безумием», – указал американский вице-президент.