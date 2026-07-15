Россия рассчитывает, что Азербайджан и Армения согласуют дату очередного заседания региональной платформы «3+3». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Она (платформа «3+3» – ред.) была создана именно для того, чтобы, как отметил президент Азербайджана, решать возникающие в регионе проблемы и вопросы силами самих государств региона и их ближайших соседей. Именно они, как никто другой, буквально кровно заинтересованы в мире и безопасности на Южном Кавказе», – сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД напомнила, что договоренность о согласовании даты следующего заседания между Азербайджаном и Арменией была достигнута по итогам встречи в Стамбуле.

Кроме того, Захарова отметила, что участники первой экспертной сессии платформы «3+3», состоявшейся 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума 2026 года, высказались за развитие взаимовыгодных экономических проектов без политизации. Россия полностью разделяет такой подход, добавила она.