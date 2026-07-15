Американский инвестор и мультимиллиардер Уоррен Баффет больше не будет направлять пожертвования в благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Баффет исключил Gates Foundation из списка организаций, которым ежегодно перечислял средства. В результате фонд не получит около 6 млрд долларов.

Сообщается, что в течение ближайших восьми лет инвестор намерен направлять все благотворительные пожертвования в четыре семейных фонда.

Как отмечает Financial Times, решение было принято после серии публикаций о связях Билла Гейтса со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. По информации газеты, Баффет фактически прекратил отношения с Гейтсом.