Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана.

Об этом говорится в заявлении британского ведомства.

«Сегодня по поручению министра иностранных дел в министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Великобритании. Г-н Али Насимфар был вызван в связи с ролью сил «Аль-Кудс» КСИР в координации <…> серии нападений в Европе в период с марта по май», — заявил в своем пресс-релизе МИД Соединенного Королевства.

По его версии, деятельность КСИР «направлена на подрыв безопасности Великобритании и ее союзников».