Гражданин Азербайджана Тугай Гусейнов, разыскиваемый по делу о мошенничестве на сумму 150 тыс. евро, будет экстрадирован из Черногории в Азербайджан, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

По данным ведомства, Гусейнов подозревается в получении денежных средств от потерпевших под предлогом помощи при поступлении в магистратуру зарубежных университетов.

После того, как он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку. Впоследствии Гусейнов был задержан в Черногории.

Сейчас Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана занимается вопросами его экстрадиции.