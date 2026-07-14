США больше не видят необходимости в сохранении своего военного присутствия в Ираке, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром страны Али аз-Зейди в Вашингтоне.

«Мы не думаем, что нам нужны там военные. Это очень большая операция, сейчас нефтяные компании заходят и заключают соглашения с Ираком. Мы готовы помочь и защитить их, но не думаем, что это будет необходимо», – заявил Трамп.

По словам президента США, главным вызовом для Ирака ранее был Иран, однако после действий Вашингтона исламская республика больше не представляет прежней угрозы для Багдада.

«Иран был сильно дестабилизирован, и их военная мощь представляет всего лишь малую толику от того, что было четыре месяца назад», – сказал Трамп.