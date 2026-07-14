Бакинский апелляционный суд продолжил рассмотрение жалоб граждан Армении, ранее осужденных за преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм и другие тяжкие преступления, совершенные в ходе агрессии против Азербайджана.

Каждому из обвиняемых, чьи апелляции рассматриваются в рамках уголовного дела, были обеспечены переводчики с армянского и русского языков, а также предоставлены адвокаты.

На заседании Бако Саакян заявил о несогласии с предъявленными обвинениями и попросил отменить решение суда первой инстанции.

Затем слово было предоставлено защитникам Давида Манукяна, которые просили суд оправдать своего подзащитного. После них с доводами в свою защиту выступил сам Манукян.

Следующее заседание суда назначено на 17 июля.