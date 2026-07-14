Израиль готов к любому развитию событий на фоне новой эскалации вокруг Ирана и ответит «намного жестче прежнего» в случае новой атаки, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщают израильские СМИ.

«Не рассчитывайте, что будет тихо, если нападете на нас. И не ждите повторения того же самого – реакция будет совсем другой, куда более мощной», – заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль уже нанес жесткие удары по «иранской оси зла» и будет так поступать «с каждым, кто нас тронет». При этом премьер подчеркнул, что времена, когда Израиль ограничивался менее жесткими ответными ударами, остались в прошлом.

Нетаньяху также заявил, что Израиль готов к любому развитию событий вокруг Ирана, хотя не стал прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. «Может случиться многое», в – указал глава правительства.

Эти заявления прозвучали на фоне нового витка противостояния между США и Ираном. Рано утром 14 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) завершило почти пятичасовую серию ударов по иранским целям.