Польские истребители были подняты в воздух после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 приблизился к воздушному пространству Польши над Балтийским морем, сообщает RMF24.

Инцидент произошел накануне днем примерно в 30 километрах от города Устка над Балтийским морем.

«Очередная пара наших истребителей перехватила российский разведывательный самолет, пытавшийся вторгнуться в польское воздушное пространство. Пусть это событие даст понять всем, кто пытается исказить реальность, что Россия представляет непосредственную угрозу», – заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

После установления радиосвязи и получения требования покинуть район экипаж Ил-20 изменил курс и направился в сторону России.

По словам главы польского Минобороны, это первая за продолжительное время попытка российского самолета приблизиться к морской границе страны. По оценке министра, целью полета была разведка польских систем ПВО.