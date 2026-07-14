Азербайджан экстрадировал в Туркменистан находившегося в международном розыске Довлетгельди Башимова, обвиняемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Ведомство удовлетворила запрос туркменской стороны о выдаче Башимова для привлечения к уголовной ответственности.

Довлетгельди Башимов (1979 г.р.) незаконно приобретал, хранил и перевозил с целью сбыта сильнодействующие вещества, не относящиеся к наркотическим средствам или психотропным веществам. Следствие считает, что преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору. В марте 2026 года Башимова задержали в Азербайджане, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Затем его передали компетентным органам Туркменистана. Передача состоялась в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.