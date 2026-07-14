Турецкий суд, рассматривающий дело о гуманитарной флотилии «Сумуд», вынес промежуточное решение об объявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск по красному уведомлению Интерпола. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

По данным телеканала, 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам санкционировал арест Нетаньяху и других фигурантов дела. Им предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, геноциде, незаконном лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже и задержании транспортных средств.

Ранее этот же суд возбудил уголовное дело в отношении премьера Израиля и еще 34 высокопоставленных израильских чиновников на основании обвинительного заключения прокуратуры Стамбула. Надзорное ведомство добивается для всех обвиняемых пожизненного лишения свободы.