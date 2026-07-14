Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что настало время сесть за стол переговоров. Об этом он сообщил по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже.

Мерц подчеркнул, что Европа стремится не затянуть российско-украинский конфликт, а как можно скорее положить ему конец.

«Поэтому наш сигнал России таков: пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня», — сказал канцлер.

По словам Мерца, «коалиция желающих» в тесном сотрудничестве с США готова содействовать безопасности Украины даже после прекращения огня, что нужно для установления прочного мира. Именно Украина и ее партнеры будут определять конкретные детали гарантий безопасности, а не Россия, заявил глава германского правительства.

Канцлер также заверил в дальнейшей поддержке Украины. «На саммите НАТО в Анкаре мы по собственной инициативе приняли решение поддержать Украину, выделив более €70 млрд как в текущем, так и в следующем году. Вопрос украинской противовоздушной обороны сейчас стоит особенно остро», — добавил он.