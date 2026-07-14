Суд испанского города Бадахос признал Давида Санчеса, брата премьер-министра Педро Санчеса, виновным в злоупотреблении служебным положением и запретил ему занимать должности на государственной службе в течение девяти лет. Об этом сообщает El Mundo.

По данным суда, нарушение связано с его назначением на должность в провинциальном совете Бадахоса. Аналогичные приговоры получили бывший глава провинциального совета Мигель Анхель Гальярдо и Луис Карреро.

Ранее под следствием также оказалась супруга главы испанского правительства Бегонья Гомес. Ее обвиняют в злоупотреблении влиянием и коррупции, а на время расследования она обязана согласовывать зарубежные поездки с судом.