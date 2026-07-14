Верховная Рада отправила в отставку правительство Украины во главе с Юлией Свириденко.

За соответствующее решение проголосовали депутаты парламента. Отставка стала частью объявленной Владимиром Зеленским смены политической стратегии, о которой он сообщил 12 июля.

Свириденко возглавляла украинское правительство с июля 2025 года. До этого она занимала должность первого вице-премьера — министра экономики.

По данным украинских СМИ, основным претендентом на пост нового премьер-министра считается глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.