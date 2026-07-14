Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели плановую проверку предприятия по обработке и розливу воды, принадлежащего физическому лицу Гасану Аббасову, расположенного в Низаминском районе Баку.

Как сообщили в АБПА, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований технических нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил в сфере безопасности пищевой продукции.

Установлено, что на предприятии не соблюдался принцип последовательности технологического процесса, не велся учет эксплуатации и технического обслуживания фильтрационных систем, а резервуары для воды, используемые в производстве, не подвергались дезинфекции.

Кроме того, при маркировке бутилированной воды, выпускаемой под торговой маркой Suel, были выявлены нарушения законодательства. В частности, потребителям предоставлялась недостоверная информация об источнике воды, производителе, а также о дате производства и сроке годности продукции.

Для проведения лабораторных исследований специалисты отобрали образцы воды. В отношении руководителя предприятия составлен административный протокол, а деятельность объекта ограничена до полного устранения выявленных нарушений.