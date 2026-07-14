Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина регулярно предпринимает атаки на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», по которому российский газ поставляется в Турцию.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва рассчитывает, что Анкара даст жесткую оценку подобным действиям и направит соответствующий сигнал украинской стороне.

Он напомнил, что «Голубой поток» является одним из ключевых маршрутов поставок российского природного газа в Турцию, и любые угрозы его инфраструктуре вызывают обеспокоенность, отметил Лавров.