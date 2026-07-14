Президент Азербайджана Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в стране президент Словакии Петер Пеллегрини посетили село Баш Гервенд Агдамского района, где ознакомились с ходом восстановительных работ и приняли участие в церемонии закладки фундамента полной средней школы имени Милана Растислава Штефаника, рассчитанной на 840 учащихся.

Специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал глав государств о проводимых работах в селе.

Президентам Азербайджана и Словакии была представлена информация о проекте средней школы имени Милана Растислава Штефаника. Школа будет построена на территории площадью 3 гектара. В здании разместятся 35 учебных классов, кабинеты технологии, военной подготовки и информатики, библиотека, а также лаборатории физики, биологии и химии.

Кроме того, проект предусматривает строительство актового и спортивного залов, буфета и другой необходимой образовательной инфраструктуры. Для обеспечения здания электроэнергией планируется установка солнечных панелей.

На территории школы будут оборудованы большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровые и рекреационные зоны для учащихся и жителей села, а также созданы зеленые насаждения.

После ознакомления с проектом Ильхам Алиев и Петер Пеллегрини приняли участие в церемонии закладки фундамента школы.

Отмечается, что в строительстве села Баш Гарвенд участвуют словацкие компании, а сама школа станет подарком Словакии Азербайджану.

Затем главы государств осмотрели один из уже построенных жилых домов.