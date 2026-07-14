Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в «Коалиции желающих» — объединении государств, выступающих за продолжение военной и финансовой поддержки Украины.

По словам Радева, София не поддерживает курс на дальнейшее наращивание военной помощи Киеву и считает, что урегулирование конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем.

«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации», — заявил президент Болгарии журналистам.

Как отмечает агентство Reuters, Болгария, принимавшая участие в предыдущих встречах «Коалиции желающих», не была представлена на последнем заседании объединения, которое прошло в Париже.